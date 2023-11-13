Гуманітарні хаби Луганської області отримали від Червоного Хреста 23 електрогенератори

«Модернізація наших хабів триває. Із пунктів видачі гуманітарної допомоги вони перетворююся у багатофункціональну структуру. Зокрема, у холодну пору року працюватимуть у форматі Пунктів Незламності, куди може звернутися кожен.

Ворог здатен вдарити по інфраструктурі будь-якого міста, тому луганські хаби мають бути автономними. У цьому нам також допомагають партнери.

Обласною організацією Товариства Червоного Хреста України вже передано 23 генератори. Це значна підтримка у переддень зими. Ці пристрої знадобляться й під час деокупації регіону», – повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Тож, генератори від Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України отримали на баланс Сватівська міська, Станично-Луганська селищна, Коломийчиська сільська, Щастинська районна військові адміністрації та КНП «Красноріченська амбулаторія загальної практики сімейної медицини».

Також Червоним Хрестом передано моторні та машинні мастила.