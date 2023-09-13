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Від початку війни 650 постраждалих дітей евакуювали до клінік Європи на лікування та реабілітацію

13-09-2023, 15:12 citynews.net.ua | Напечатать

Від перших днів повномасштабної війни росії проти України за сприяння Міністерства охорони здоров’я України під патронатом першої леді України Олени Зеленської здійснюються евакуаційні рейси для українців, які постраждали внаслідок війни. Такі медичні конвої відбуваються у рамках тісної співпраці МОЗ з міжнародними партнерами, зокрема Єврокомісією, ВООЗ, урядом Польщі та інших країн. 

Крім того, МОЗ завдяки партнерству з КНП «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (Львів), БФ «Таблеточки» та St. Jude Children's Research Hospital у межах реалізації програми «SAFER Ukraine» евакуюють українських дітей з онкологічними та онкогематологічними хворобами на лікування в США, Канаду та європейські країни.

Зазначимо, що загалом завдяки взаємодії вже вдалося направити на лікування та/або реабілітацію за кордон близько 4 тисяч українців, серед яких 650 – це постраждалі діти з травмами та  з онкологічними захворюваннями. 

 

Так, відповідно до затверджених критеріїв, евакуйованими на лікування до закордонних клінік можуть бути діти і дорослі зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, онкологічною патологією, а також захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування, якщо його доступність наразі значно обмежена. 

Саме відповідність критеріям направлення за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», заповненою лікарем закладу охорони здоров’я, який здійснює координацію направлення для лікування за кордон.

Підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів. У разі потреби у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність у подальшому післяопераційному догляді – пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі. Більш детально про те, за яких умов пацієнта можуть супроводжувати родичі, – за посиланням. 

Також нагадуємо, що на сьогодні громадяни України можуть скористатися кількома маршрутами медичної евакуації на лікування за кордон, зокрема, через:  

обласний департамент охорони здоров’я; 

подання особистої заявки через сайт  МОЗ;

командування Медичних сил Збройних сил України – для поранених військовослужбовців. Більше інформації – https://navigator.pryncyp. com/stage-4.

Зазначимо, що медична евакуація та транспортування громадян здійснюється безоплатно, адже всі видатки за дороговартісне лікування взяли на себе уряди країн-партнерок, які приймають пацієнтів. 

Детальний алгоритм евакуації є за посиланням


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