«Укрнафта» сплатила понад 2 млрд грн податку на прибуток за другий квартал 2023 року

ПАТ «Укрнафта» перерахувало до бюджету 2,077 млрд грн податку на прибуток за другий квартал 2023 року. Про це повідомив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Окрім того, за січень-червень 2023 року було перераховано 12,32 млрд грн податків в бюджети усіх рівнів, включно з 1,187 млрд грн податку на прибуток за перший квартал.

«Вчасно і в повній мірі сплачені податки допомагають країні: ці кошти йдуть на забезпечення потреб військових, медиків, вчителів», - зазначає директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.