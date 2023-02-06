«Укрнафта» розпочинає спільну розробку родовищ з «Укргазвидобуванням»

ПАТ «Укрнафта» (50% + 1 акція належать НАК Нафтогаз України) і АТ «Укргазвидобування» (входить до Групи Нафтогаз), розпочали вивчення можливостей щодо спільного видобутку нафти та газу на низці ліцензійних ділянок, де власником дозволів на видобуток є одна компанія, а свердловини належать іншій. Цьому питанню було присвячено робочу зустріч керівника Укрнафти Сергія Корецького і керівника Укргазвидобування Олега Толмачева.

Наразі компанії проводять консультації щодо ліцензійних ділянок, на яких можливо розгорнути цей проект, а також аналізують необхідні технічні та регуляторні питання для переходу до практичної роботи.

«Синергія співпраці двох державних видобувних компаній, дасть змогу вивести з бездії низку свердловин та відновити на них видобуток вуглеводнів, – зазначив Сергій Корецький. – Ціль зустрічі – визначити чіткий план дій по спільній роботі, спільному розвитку, спільному використанню потужностей».

Окрім зазначеного проекту, Укргазвидобування і Укрнафта також розглядають співпрацю за іншими напрямами. Зокрема, щодо спільного використання наземної інфраструктури та обміну геологічними даними на суміжних ліцензійних ділянках. Більше того, компанії розпочали обговорення потенційної спільної розвідки та розробки родовищ нафти і газу.

«Наші компанії мають величезний потенціал для співпраці, який нарешті ми починаємо реалізовувати. Ми маємо надію, що така робота вже скоро матеріалізуються у вигляді додаткових кубометрів газу і тон нафти, ставши ще однією складовою для досягнення нашої мети – повної відмови від імпорту енергоносіїв», – сказав Олег Толмачев.

Нагадаємо, «Укрнафта» планує розпочати відновлювати видобуток нафти на свердловинах, які зараз не працюють і де це буде можливо.

Зокрема, є 1200 свердловин, які знаходяться на ліцензійних ділянках інших підприємств, але належать «Укрнафті» та ще 4300 ліквідованих і тих, які перебувають у бездії.

За консолідованою оцінкою профільних спеціалістів компанії, приблизно 10% з них можна відновити, виходячи з сучасних технологічних можливостей відновлення і капітальних ремонтів, що і дасть приріст у щонайменше 500 свердловин впродовж наступних кількох років.