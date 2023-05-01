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Колишнього гендиректора луганської «Зорі» Рафаілова підозрюють у несплаті 5 млн гривень податків

Вчера, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохоронці повідомили про підозру ексгенеральному директору «футбольного клубу «Зоря» Сергію Рафаїлову в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України).

В ході досудового розслідування слідчими встановлено, що підозрюваний протягом 2019 року фактично проводив безпідставне документальне оформлення безтоварних господарських операцій з закупівлі послуг з пошуку футболістів для футбольного клубу та укладення з ними трудового контракту на суму понад 62 млн грн.

З метою мінімізації податкових зобов’язань, придбання послуг з пошуку футболістів для футбольного клубу та укладення з ними трудового контракту документально оформлювались підозрюваним за реквізитами підприємства, що має ознаки фіктивності, та не мало можливості надавати зазначені послуги. Фігурант, як очільник клубу, у податковій звітності документально відобразив придбання вказаних послуг.

Таким чином він умисно ухилився від сплати до державного бюджету податку на прибуток на загальну суму понад 5 млн грн.

Чоловікові загрожує штраф від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зараз Сергій Рафаїлов перебуває в Росії.



Теги: Зоря Сергій Рафаїлов

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