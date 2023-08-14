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Як працюватимуть мобільні аптеки у селах та на прифронтових територіях?

14-08-2023, 14:30 citynews.net.ua | Напечатать

Наразі лише в 11% сіл України працюють аптечні пункти. Загалом мова про 5 700 аптек, які працюють у селах та селищах. Натомість залишається понад 20 000 сіл та селищ, які досі не мають аптечних пунктів. Такі умови суттєво ускладнюють доступ населення до лікарських засобів.

4 серпня уряд ухвалив постанову, якою дозволив створювати мобільні аптечні пункти в прифронтових зонах України. Це можуть робити суб’єкти господарювання, які мають ліцензії з роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Мобільні аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також, на період воєнного стану, мобільні аптеки зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій. Вони будуть функціонувати як транспортний засіб ліцензіата.

Які ліки можна буде купити у мобільних аптеках?

Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби за рецептом та без нього, а асортимент визначатиме ліцензіат. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом як паперовим, так і електронним.

Такі мобільні аптеки також відпускатимуть лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Скільки планується створити таких аптек, хто визначатиме потребу в них?

МОЗ не визначає кількість та потребу у мобільних аптечних пунктах. Ліцензіати з роздрібної торгівлі лікарськими засобами самостійно визначатимуть потребу та відповідно розподілятимуть потужності.

Міністерство лише надає механізм для здійснення такої торгівлі та закликає аптечні мережі долучитися до ініціативи спрощення доступу населення до лікарських засобів.

Які вимоги до мобільних аптечних пунктів?

У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. У мобільній аптеці має бути водій та не менше одного фармацевтичного працівника, який безпосередньо відпускатиме лікарські засоби. Наявність завідувача не є обов’язковою, на відміну від стаціонарного аптечного пункту.

Автомобіль повинен містити на зовнішніх поверхнях напис «мобільний аптечний пункт» та інформацію про приналежність до певного ліцензіата.

Транспортний засіб повинен містити достатню кількість площ для належного зберігання та реалізації лікарських засобів, медичних виробів, розміщення касового апарата, холодильного обладнання. Також обов’язковою вимогою є наявність холодильного обладнання та пристроїв реєстрації і здійснення контролю за температурою і відносною вологістю повітря.

Також авто має бути обладнане місцем для санітарної обробки рук.

Хто контролюватиме роботу пересувних аптек?

Контроль за діяльністю мобільних аптек покладається на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Відомості про автомобільні транспортні засоби, що використовуються ліцензіатом, повинні бути внесені до ліцензійного реєстру. Також ліцензіат зобов’язаний подати до Держлікслужби та органу місцевого самоврядування повідомлення про маршрут мобільного аптечного пункту. Маршрут повинен містити інформацію про пункт відправлення та кінцевий пункт призначення, в тому числі пункти завантаження/розвантаження та місце стоянки транспортного засобу.

Важливо: забороняється використання одного й того ж мобільного аптечного пункту одночасно двома і більше ліцензіатами.


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