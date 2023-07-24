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Росія планує залишити лише 7 шахт в окупованій Луганській області.

24-07-2023, 19:46 citynews.net.ua | Напечатать

Росія запланувала знищення усіх шахт в Луганській області крім 7 прибуткових, котрі буде передано в управління двом приватним інвесторам, які не називаються. 

За планом окупантів, 16 вугільних підприємств вигаданої "Луганської народної республіки" будуть працювати, виходячи з ранжирування вугільних шахт на дві групи: сім шахт планується передати в управління приватним інвесторам. Це шахти, в управлінні якими вони можуть бути зацікавлені. А 9 - будуть ліквідовані як і всі неприбуткові шахти, на окупованих з 2014 року територіях.

Зазначається, що потенційні "інвестори" обіцяють золоті гори для луганських вугільників - "підняти зарплати співробітників до рівня вугільних підприємств Ростовської області".

Також зазначено, що інвесторів наразі два: один забере 5 шахт, другий - одну. На рахунок сьомої інформації немає.

"Наразі тільки один потенційний інвестор пройшов попередню процедуру узгодження на управління п'ятьма вугільними шахтами. Заявлений обсяг інвестицій у перші два роки управління - 8,6 млрд рублів", - розповіли в Міненерго РФ.

Ще один потенційний інвестор на управління однією вугільною шахтою проходить процедуру узгодження в "уряді ЛНР".

"Дев'ять шахт із шістнадцяти, що залишилися, є неперспективними. Ці шахти планується передати в ГУП (державне унітарне підприємство) ЛНР "ГУРШ" (Головне управління реструктуризації шахт) з метою подальшої ліквідації. Також заплановано переведення персоналу в ГУП ЛНР "ГУРШ" на шахти, які залишаються в роботі. У разі досягнення співробітником пенсійного віку та за його згоди йому буде запропоновано вихід на пенсію із забезпеченням відповідних виплат", - обіцяють окупанти.


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