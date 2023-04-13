210 тисяч сімей отримали продукти від McDonald’s Україна

Гуманітарна програма «Продуктовий набір» вже рік допомагає продуктами першої необхідності українцям та українським родинам, які опинилися у скрутних умовах. За цей час вдалося cформувати і передати 210 тисяч продуктових наборів на суму 84 млн грн.

Програма ініційована компанією McDonald’s Україна та втілюється Фундацією Дім Рональда МакДональда й силами працівників McDonald’s, аби допомогти переселенцям, родинам у прифронтовій зоні, потерпілим у звільнених районах і іншим, хто цього потребує.

За рік існування програми було передано 1,6 млн кг продуктів харчування (співмірно з 80 повністю заповненими вантажівками) у 23 регіони України. Кожен продуктовий набір містить найбільш необхідні продукти, такі як: каша, борошно, консерви, булки, олія, молоко тощо, яких вистачає родині на 3-5 днів.

Надати таку масштабну допомогу вдалося завдяки залученості небайдужих та надійних партнерів. За понад рік співпраці набори передавали через більш ніж 350 благодійних і громадських організацій, а 24 компанії надавали продукти чи виконували логістичну роботу.

Понад 500 працівників McDonald’s долучилися на волонтерських засадах: налагодили організаційні процеси, логістику, проводили перемовини з постачальниками й партнерами, пакували продуктові набори і продовжують робити це й надалі. Волонтери компанії використали свої компетенції та експертизу і керувалися високими вимогами до якості продуктів, щоб допомога надавалася системно і швидко потрапляла до тих, хто цього потребує найбільше.

Фундація Дім Рональда Макдональда у партнерстві з McDonald’s протягом всього минулого року також реалізовували програму закупівлі життєво важливого медичного обладнання. У ній волонтери передали понад 600 приладів сучасного медичного обладнання для проведення хірургічних операцій та лікування мінно-вибухових ран до понад 100 державних лікарень.