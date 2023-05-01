Наталя Олійник з Попасної встановила новий європейський рекорд у парапауерліфтингу

Збірна команда України з парапауерліфтингу яскраво завершила другий змагальний день кубку світу з пауерліфтингу, що триває в м.Тбілісі, Грузія.

Про це повідомили у пресслужбі Національного паралімпійського комітету України .

Луганська спортсменка Наталія Олійник з міста Попасна, у ваговий категорії понад 86 кг встановила новий європейський рекорд у парапауерліфтингу, потиснувши 143 кг у своїй ваговій категорії.

Крім того, 30 квітня українці вибороли:

Вагова категорія до 65 кг

Катеринич В’ячеслав

Серед чоловіків: 2 місце

Тотал чоловіки: 2 місце

Серед юніорів : 1 місце

Тотал юніори : 1 місце





Вагова категорія до 79кг

Дячук Злата

Серед жінок : 2 місце

Жінки тотал: 1 місце

Вагова категорія до 107 кг

Крюков Антон

Серед чоловіків: 2 місце

Чоловіки тотал : 1 місце

1 травня усі будуть випробовувати свої сили у командних змаганнях - Жінки, Чоловіки та Мікст