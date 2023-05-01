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Наталя Олійник з Попасної встановила новий європейський рекорд у парапауерліфтингу

1-05-2023, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Збірна команда України з парапауерліфтингу яскраво завершила другий змагальний день кубку світу з пауерліфтингу, що триває в м.Тбілісі, Грузія.

Про це повідомили у пресслужбі Національного паралімпійського комітету України.

Луганська спортсменка Наталія Олійник з міста Попасна, у ваговий категорії понад 86 кг встановила новий європейський рекорд у парапауерліфтингу, потиснувши 143 кг у своїй ваговій категорії.

 

Крім того, 30 квітня українці вибороли:
Вагова категорія до 65 кг
Катеринич В’ячеслав
Серед чоловіків: 2 місце
Тотал чоловіки: 2 місце
Серед юніорів : 1 місце
Тотал юніори : 1 місце


Вагова категорія до 79кг
Дячук Злата
Серед жінок : 2 місце
Жінки тотал: 1 місце
Вагова категорія до 107 кг
Крюков Антон
Серед чоловіків: 2 місце
Чоловіки тотал : 1 місце
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