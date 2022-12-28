Олександр Лужбін із Рубіжного став чемпіоном України з пауерліфтингу

Олександр Лужбін із Рубіжного став чемпіоном України з пауерліфтингуСегодня, 14:17
Цього тижня у Коломиї триває всеукраїнська першість з пауерліфтингу. У змаганнях відзначився спортсмен з Луганської області Олександр Лужбін.
Як повідомили в Луганській ОГА, пауерліфтер із Рубіжного у своїй ваговій категорії до 74 кг показав кращі результати в усіх трьох вправах (присідання - 247,5 кг; жим лежачи - 147,5 кг; тяга - 225 кг).
Із загальним результатом 620 кг Олександр посів перше місце на чемпіонаті України.
Підготував спортсмена заслужений майстер спорту України Микола Бараннік.