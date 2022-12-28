» » Олександр Лужбін із Рубіжного став чемпіоном України з пауерліфтингу

Олександр Лужбін із Рубіжного став чемпіоном України з пауерліфтингу

Сегодня, 14:17 citynews.net.ua | Напечатать

Цього тижня у Коломиї триває всеукраїнська першість з пауерліфтингу. У змаганнях відзначився спортсмен з Луганської області Олександр Лужбін.

 

Як повідомили в Луганській ОГА, пауерліфтер із Рубіжного у своїй ваговій категорії до 74 кг показав кращі результати в усіх трьох вправах (присідання - 247,5 кг; жим лежачи - 147,5 кг; тяга - 225 кг).

Із загальним результатом 620 кг Олександр посів перше місце на чемпіонаті України.

Підготував спортсмена заслужений майстер спорту України Микола Бараннік.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:17

Олександр Лужбін із Рубіжного став чемпіоном України з пауерліфтингу

Сегодня, 12:27

Соціальні виплати у 2023 році: які з них продовжені автоматично, а в яких випадках треба звертатися до органів соцзахисту

Сегодня, 11:53

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції ЗСУ в районах Кремінної, Білогорівки та Бахмута

Сегодня, 11:46

В Луганську інструктори з Ірану будуть навчати росіян запускати безпілотники Shahed-131

Вчера, 09:48

Вночі Росія атакувала Україну крилатими ракетами - влучання у Дніпрі, Львівській, Кіровоградській та Київській областях

15-02-2023, 10:40

В Луганській області у звільнену Греківку привезли гуманітарну допомогу

14-02-2023, 14:49

Злочинці вкрали у загиблих та депортованих мешканців Маріуполя понад 100 млн гривень

14-02-2023, 14:46

США й Великобританія вважають що у лютому-березні Росія спробує переломити хід війни

13-02-2023, 14:30

Винесли вирок зрадниці, що в Луганській області допомагала росіянам шукати «цілі для ліквідації» 

13-02-2023, 11:28

Росіяни продовжують наступати в Луганській та Донецькій областях

13-02-2023, 11:22

З 13 лютого у Бахмут можна потрапити лише за спецперепусткою

13-02-2023, 11:18

СБУ затримала колаборанта, який допомагав рашистам вивозити награбоване майно українців до окупованого Луганська

Новости Украины:

6-02-2023, 21:02

Одесит та херсонець збирали росіянам дані про розташування підстанцій для ракетних ударів

3-02-2023, 09:40

Укрпошта відновила роботу ще 5 відділень поштового зв’язку на Херсонщині

23-01-2023, 14:25

В Одесі знайшли мертвим нібито колишнього власника ринку «Сьомий кілометр» Віктора Добрянського

23-01-2023, 11:55

Зранку ліміти с​поживання електроенергії перевищені у п’яти областях - застосовані аварійні відключення

16-01-2023, 09:15

В Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях аварійні відключення світла

13-01-2023, 14:58

5 способів зробити вітрину магазину привабливою

13-01-2023, 13:55

Поради від Flowers.ua: переваги замовлення квітів в онлайн магазині

12-01-2023, 10:20

Індійський фільм RRR що знимали в Україні виграв «Золотий глобус»

31-12-2022, 15:15

В Одесі екстрене відключення світла

31-12-2022, 15:11

Внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня Києві загинула людина, ще 8 - поранені

28-12-2022, 15:32

В Одесі визначилися як буде діяти комендантська година в Новорічну ніч

28-12-2022, 15:28

У Києві метро та наземний транспорт не будуть працювати в Новорічну ніч 