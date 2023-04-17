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В Луганській та Донецькій областях російські окупанти накопичують сили

17-04-2023, 08:30 citynews.net.ua | Напечатать

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти зазнають чималих втрат, проте продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів безуспішні атаки в районах Хромового та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Північне, Плещіївка та Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів. Серед них - Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Червоне, Чарівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Козацьке, Львове і Микільське Херсонської області, а також місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Також збито 4 ворожих БпЛА (2 - типу “Орлан-10”, 1 розвідувальний “Елерон” та 1 дрон-камікадзе “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів.
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