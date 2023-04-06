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В Бахмуті тривають вуличні бої - відео від українських військових

6-04-2023, 11:14 citynews.net.ua | Напечатать

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

Як виглядають бої з окупантами в самому місті, показали оператори Сил спеціальних операцій. На відео – лише мала частина роботи наших бійців, яку можна показати на загал.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. 


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