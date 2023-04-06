В Луганській області війська РФ безуспішно наступали біля Невського та у Серебрянському лісництві. Про це повідомили у військово-цивільній адміністрації області.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Новоселівське і Стельмахівка. На Лиманському – Макіївка, Невське і Білогорівка.

«Противник щодня відкриває вогонь по населених пунктах вздовж фронту. Нечасто таке траплялося, щоб наша ділянка не ставала, якщо так можна сказати, лідером по кількості артилерійських обстрілів з боку росіян, – каже виконуючий обов’язки начальника Луганської обласної військової адміністрації Олексій Смирнов. – Але якщо, до прикладу, в минулому році, ворог дозволяв собі майже безперервно гатити по всій лінії зіткнення. То зараз, завдяки влучності української артилерії по тилах, окупанти зосереджують свій вогневий вплив лише там, де є гостра потреба».