Антикорупційній суд вирішив примусово притягти нардепа Шахова до суду

Колегія суддів ВАКС постановила здійснити примусовий привід на судове засідання народного депутата після його чергової неявки, він підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн гривень.

Депутат Сергій Шахов вкотре не прийшов до Антикорсуду. Кілька разів його штрафували на різні суми, але, як бачимо, депутат продовжує ігнорувати засідання. Хоча на дописи в Facebook у депутата час є.

Тому колегія суддів ВАКС після чергової неявки постановила здійснити до Шахова привід.



В чому звинувачують Шахова? За даними слідства, він приховав інформацію про житловий будинок, земельну ділянку, офіс та інше майно, що перебувало у його користуванні, але записане на співмешканку. Загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн грн.

За інформацією пресслужби САП, нардеп Шахов без поважних причин не з’являється у судові засідання. Зокрема, 22 листопада минулого року ВАКС зобов’язував нардепа сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

17 січня 202 року суд ухвалив аналогічне рішення про накладення на нардепа двох максимально можливих грошових стягнень у розмірі понад 10,7 тис. грн. А 21 лютого нардеп вкотре проігнорував засідання.

Зважаючи на неявку, суд поставив здійснити привід обвинуваченого до суду. Наступне засідання призначене на 1 березня.

У ВАКС нагадують, що Шахов підозрюється у декларуванні недостовірних відомостей

Зокрема нардеп приховав від декларування, а також не пояснив звідки в нього: два елітні будинки у котедженому містечку "Сонячна долина" загальною площею понад 2000 квадратів; 27 земельних ділянок загальною площею майже 115 гектарів – це як 13 Маріїнських парків; 13 квартир у Києві, 8 паркомісць, дачу, дві автівки, частки у низці компаній і доходи від продажу нерухомості.