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​НАБУ і САП скерували до суду справу щодо народного депутата Сергія Шахова

Сегодня, 08:07 citynews.net.ua | Напечатать

За даними слідства, нардеп Шахов записав на цивільну дружину і таким чином приховав купу майна на 87,6 млн грн. Про це повідомляє Центр протидії Корупції.

Зокрема нардеп приховав від декларування, а також не пояснив звідки в нього:

  • два елітні будинки у котедженому містечку "Сонячна долина" загальною площею понад 2000 квадратів;
  • 27 земельних ділянок загальною площею майже 115 гектарів – це як 13 Маріїнських парків;
  • 13 квартир у Києві, 8 паркомісць, дачу, дві автівки, частки у низці компаній і доходи від продажу нерухомості.

Про все це добро, записане на дружину Шахова, першими написали Схеми: корупція в деталях - RFERL.

У Вищого антикорсуду є менше двох років, щоб розглянути справу у першій та апеляційній інстанції. В іншому разі нардеп уникне відповідальності за строками давності. Тому судді повинні зробити все від себе залежне, щоб розглянути справу у строк. А ми у ЦПК будемо ретельно стежити за її розглядом.

 

Це перша справа про недекларування, яку прокурори САП направили до суду після відновлення відповідної статті у Кримінальному кодексі. Нагадаємо, що у 2020 році відповідальність за брехню в деклараціях була скасовано ганебним рішенням КСУ з подачі депутатів ОПЗЖ.

Так як Шахов подав декларацію в момент, коли відповідальність не була посилена, максимум, що йому загрожує, це обмеження волі. Так, варто подякувати тодішньому спікеру Разумкову, який максимально затягнув відновлення покарання за недекларування.

Додамо, що в Луганській області фон Шахова неодноразово звинувачували у підкупі виборців - майже в кожному місті представники нардепа безкоштовно роздавали цукор перед виборами.



Теги: Шахов Корупція Наш Край

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​НАБУ і САП скерували до суду справу щодо народного депутата Сергія Шахова

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