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Укрпошта вводить в обіг поштову марку «ПТН ПНХ!»

Вчера, 11:58 citynews.net.ua | Напечатать

24 лютого Укрпошта вводить в обіг поштову марку «ПТН ПНХ!», присвячену річниці повномасштабної війни росії проти України. 2022 став для нашої країни роком тривожних ночей та болісних втрат, роком запеклої боротьби та сміливості. Наперекір усьому ці 365 воєнних днів перезапустили в кожному з нас новий рівень любові та шани до Батьківщини, народу, усвідомлення своєї самоідентифікації та нескореності, люті до ворога і найголовніше – віру в Перемогу.

Нова поштова марка – благодійна. Кожен, хто придбає марку «ПТН ПНХ!» стає учасником благодійного проєкту.

На поштовому випуску представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.

 

Тираж поштової марки – 1 500 000 примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Номінал марки – F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України). Вартість маркового аркуша – 180 грн., з яких 42 грн. – благодійний внесок. До марок також буде випущено конверт «Перший день», художній конверт, картку, а також тематичний світшот. Придбати поштовий випуск «ПТН ПНХ!» у відділеннях Укрпошти та на офіційних магазинах Укрпошти на маркетплейсах можна, починаючи з 24 лютого. Оформити передзамовлення можна, починаючи з 20 лютого, в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

На передзамовлення діють обмеження до 10 поштових марок на одне замовлення.

Поштовий випуск «ПТН ПНХ!» після оплати гарантовано отримають власники філателістичних абонементів, яким, починаючи з сьогоднішнього дня на електронні скриньки надходитимуть посилання на оплату. Лише для власників філабонементів комплект продукції «ПТН ПНХ!» також міститиме конверт з погашенням «Перший день. Київ», який в інший спосіб можна отримати лише персонально відвідавши столицю у день введення поштової марки в обіг.


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