Гурт Антитіла разом з Тарасом Тополею анонсували відеокліп на пісню «Фортеця Бахмут»

Гурт Антитіла разом з Тарас Тополя анонсували потужний відеокліп на пісню «Фортеця Бахмут», яка вже стала однією із символів сучасної російсько-української війни.



Ми сильні, ми стоїмо, ми боремось за нашу гідність та свободу. Як би не було складно — ми неодмінно переможемо!

Кліп гурту Антитіла був створений за підтримки Сухопутні війська ЗС України та Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force.