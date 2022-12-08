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Індійський фільм RRR що знимали в Україні виграв «Золотий глобус»

Вчера, 10:20 citynews.net.ua | Напечатать

Індійський фільм RRR, одну з найяскравіших сцен якого знімали на території Маріїнського палацу в Києві, виграв «Золотий глобус» за найкращу оригінальну пісню Naatu Naatu.

Пісню було знято перед Маріїнським палацом в Україні — чудовою спорудою кольору морської хвилі в стилі бароко — за кілька місяців до початку війни. Режисер фільму Раджамулі сказав в інтерв’ю, що «на щастя, вони дали нам дозвіл на зйомки, тому що президент України був телевізійним актором».

Ідея полягала в тому, щоб створити пісню, яка вивела б «задоволення і радість» на новий рівень, сказав композитор пісні Кіравані.

«Це та пісня з кінофільму, під яку зараз разом танцюють діти і дорослі. Ця пісня підкорила серця й розум любителів кіно», — пише BBC Hindi.

Naatu Naatu, пісня тривалістю чотири з половиною хвилини, змусила тисячі людей притупувати під її ритм. Енергійні рухи акторів надихнули вірусні тенденції в соціальних мережах Індії та всього світу.

Хореограф Прем Ракшит сказав, що він склав для пісні близько 95 танцювальних кроків — тільки в приспіві 30 різних варіантів фірмового кроку. Від моменту першого обговорення до отримання остаточного, відшліфованого результату минуло близько 19 місяців — весела мішанина танцювальних жанрів, від старого амбарного тупоту до галопу в стилі Gangnam Style і традиційних боллівудських рухів.

Фільм RRR мовою телугу — однією з 22 офіційних мов Індії — знімали кілька років, а сцену у Києві — у серпні 2021 року. У прокат він вийшов у березні 2022 року і є доступним для перегляду на Netflix.

Видання The Village Україна писало, що Київ обрали для зйомок через пандемію — через поширення нового штаму коронавірусу британські актори, задіяні у зйомках, не могли потрапити в Індію, а індійська знімальна група — у країни Європейського Союзу. І щоб зняти деякі сцени обрали Україну, зокрема Київ та Межигір’я.


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