Індійський фільм RRR що знимали в Україні виграв «Золотий глобус»

Індійський фільм RRR, одну з найяскравіших сцен якого знімали на території Маріїнського палацу в Києві, виграв «Золотий глобус» за найкращу оригінальну пісню Naatu Naatu.

Пісню було знято перед Маріїнським палацом в Україні — чудовою спорудою кольору морської хвилі в стилі бароко — за кілька місяців до початку війни. Режисер фільму Раджамулі сказав в інтерв’ю, що «на щастя, вони дали нам дозвіл на зйомки, тому що президент України був телевізійним актором».

Ідея полягала в тому, щоб створити пісню, яка вивела б «задоволення і радість» на новий рівень, сказав композитор пісні Кіравані.

«Це та пісня з кінофільму, під яку зараз разом танцюють діти і дорослі. Ця пісня підкорила серця й розум любителів кіно», — пише BBC Hindi.

Congratulations to @mmkeeravaani @ssrajamouli and to the entire team of RRR for winning the Golden Globe for best original song #NaatuNaatu Absolutely loved #RRR ❤️ pic.twitter.com/jD88x8uIkV