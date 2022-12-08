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Щоб стримати навалу росіян в районі Соледару ЗСУ вдарили тактичною ракетою Точка-У

Вчера, 12:15 citynews.net.ua | Напечатать

В районі Бахмута та Соледара тривають найбільш запеклі бої, противник намагається оточити та розгромити угруповання Збройних Сил України. Як повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, цього тижня на східному фронті сталося 355 бойових зіткнень — за підтримки артилерії та авіації противник намагається оточити та розгромити угруповання ЗСУ.

Він зазначив, що на Бахмутському напрямку найбільш запеклі бої йдуть у районах Соледара, Парасковіївки, Бахмута та Кліщіївки.

Ворог також веде неуспішний наступ на Авдіївському напрямку, намагається покращити тактичне становище на Новопавлівському та Куп'янському напрямках, а на Лиманському — стоїть в обороні.

Росіяни, намагаючись без успіху прорвати оборону ЗСУ, зазнають великих втрат.

Як повідомили сьогодні в Генштабі ЗСУ, за минулу добу наші військові знищили понад сотню російських окупантів в районі Соледару.
Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників.

Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також, на одній з ділянок, було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У".


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