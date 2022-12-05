ВПО що виїхалили в листопаді 2022 року можуть отримати фінансову допомогу - перелік областей

Переселенці, які перемістилися протягом останнього місяця, можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації BHA&Save the children.

Сім’ї ВПО, що перемістилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей, можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації BHA&Save the children.

Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.