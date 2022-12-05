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ВПО що виїхалили в листопаді 2022 року можуть отримати фінансову допомогу - перелік областей

5-12-2022, 09:26 citynews.net.ua | Напечатать

Переселенці, які перемістилися протягом останнього місяця, можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації BHA&Save the children.

Сім’ї ВПО, що перемістилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей, можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації BHA&Save the children.

 

Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.


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