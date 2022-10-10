Луганські екологи показали як зараз виглядає зруйнована Кремінська підстанція - відео

На фото: Кремінська підстанція під час запуску

Повномасштабне вторгнення росії до України з 24 лютого вже завдало та продовжує завдавати величезної шкоди людям та інфраструктурі населених пунктів, де тривають бойові дії. Але війна також впливає й на довкілля.

Державна екологічна інспекція у Луганській області, продовжує фіксувати шкоду довкіллю Луганської області, нанесену агресором. В листопаді 2022 року начальник Інспекції Анатолій Гацько разом з підрозділом ЗСУ, обстежили територію будівель ПС 500 кВ «Кремінська». на будівництво якої Україна витратила 1,5 млрд гривень з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, яка була запущена у 2020 році й забезпечувала електропостачанням Луганську область та яка була знищена внаслідок ворожих обстрілів. Цей об’єкт не тільки повністю забезпечував потребу області в елекропостачанні, а й створював певний резерв.

За зібраними матеріалами, Інспекцією обчислено шкоду довкіллю, розмір якої склав 1,5 млрд грн.

Як сказав Анатолій Гацько, наша головна задача сьогодні, щоб уся шкода довкіллю була максимально зафіксована та у подальшому компенсована агресором.

На сьогодні Інспекцією вже нараховано шкоди на суму 442 млрд грн. Й нажаль, чим довше триває війна, тим більше шкоди вона завдасть довкіллю, і тим більше наслідків ми матимемо в майбутньому.