Російські обстріли завдали збитків природному середовищу Луганської області на 185 млрд гривень

Попри важкі бої, постійні обстріли та бомбардування, фахівці Держекоінспекції у Луганській області продовжують фіксувати екозлочини та розраховувати збитки, завдані довкіллю російськими військами.

Державними інспекторами спільно із Силами спеціальних операцій Збройних сил України у рамках взаємодії у період з червня по липень 2022 року здійснено розрахунок збитків навколишньому природному середовищу Луганщини, що склав 185 млрд гривень.

Про результати роботи звітує начальник Державної екологічної інспекції у Луганській області Анатолій Гацько.

Унаслідок пожеж, що виникли через військову агресію російських військ, зазнали пошкоджень території природно-заповідного фонду

Національний природний парк «Кремінські ліси», Гідрологічний заказник місцевого значення «Кремінські каптажі» та частина Луганського природного заповідника «Трьохізбенський степ».

Цифри обчислені відповідно до спеціально створених Методик розрахунку шкоди навколишньому природному середовищу, що були розроблені Оперативним Штабом при Держекоінспекції, а саме:

розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої шкоди», затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 13.04.2022 № 175, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.2022 за N 433/37769.

визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану», затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України наказом від 4 квітня 2022 року № 167.