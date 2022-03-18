В Луганской области войска РФ захватили Новотошковское

В Луганской области войска РФ захватили НовотошковскоеВчера, 18:22
Российские войска захватили практически уничтоженный авиаударами и артиллерий поселок Новотошковское.
Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, после уничтожения авиаударами жилых дломов и укреплений ВСУ, российские нацисты заняли поселок Новотошковское, входящий в состав Горской военно-гражданской администрации.
За другие населенные пункты Горской громады продолжаются бои, тактика у врага та же – все «ровняют с землей» чтобы просто захватить территорию, уничтожив на ней всю инфраструктуру.
До начала российской агрессии в поселке проживало около 2000 жителей. Поселок с 2014 года неоднократно подвергался минометным обстрелам со стороны российских террористов.