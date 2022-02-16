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Луганская область: Под Северодонецком разбита колона российских танков

Вчера, 20:05 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 26 февраля, в Луганской области российские войска продолжили атаковать украинские населенные пункты.

Как сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай, украинским военным удалось разбить колонну российской техники двигавшуюся на Северодонецк.

По словам Гайдая в результате противник был вынужден отойти на несколько километров.

В пресс-центре ООС уточнили, что в Луганской области украинские военнослужащие уничтожили 2 российских танка, боевую машину пехоты, и взвод оккупантов, захватили 3 противотанковых пушки МТ-12.

В Донецком операционном районе продолжаются тяжелые бои, однако украинские военные дают достойный отпор российским оккупантам.

В Рубежном сегодня была ликвидирована российская ДРГ, пытавшаяся пробраться в город.

Лисичанск и Северодонецк под обстрелами. Кроме того, на территории Луганской области введен комендантский час с 17:00.

Несмотря на усиленную оборону ВСУ, несколько подразделений были вынуждены отойти под огнем превосходящих российских сил.

Так, утром российскими боевиками после массированных артобстрелов и налета авиации были захвачены Станица Луганская и и поселок Крымское.

Также неизвестна судьба города Счастье на 80% разрушенного российской артиллерией. По последним данным из города были эвакуированы остатки жителей и город покинула украинская полиция.



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