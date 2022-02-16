В Луганской области ввели комендантский час

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ввел в Луганской области комендантский час.

Соответствующее распоряжение подписано сегодня, 26 февраля 2022 года.

Согласно распоряжению, на подконтрольной Украине территории Луганской области с 26 февраля вводится комендантский час, действующий с 17:00 до 7:00.

В это время на улицах городов и поселков могут находиться военные. чиноники с подтверждающими документами военной администрации и работники правоохранительных органов.

Вчера распоряжением главы ВГА был введен комендантский час в Северодонецке.