В Северодонецке с 25 февраля введен комендантский час

25 февраля 2022 года распоряжением руководителя Северодонецкой городской ВГА № 467 на территории Северодонецкой городской территориальной громады введен комендантский час с 22:00 до 7:00.

Во время действия комендантского часа Вооруженные Силы, Госспецтрансслужба, Национальная гвардия, Госпогранслужба, Национальная полиция, СБУ, ГФС, ДМС, ГСЧС, работники объектов повышенной опасности, должностные лица Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района критической инфраструктуры, которые важны для экономики, национальной безопасности и обороны, нарушение функционирования которых может нанести ущерб жизненно важным национальным интересам продолжают выполнение своих задач в соответствии с назначением и спецификой деятельности.

На территории, где введен комендантский час, запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков руководителем Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области, а также движение транспортных средств.

Разрешается пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах, где введен комендантский час, без выданных пропусков лицам и движение транспортных средств Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, СБУ, ДФС, ДМС, ГСЧС.