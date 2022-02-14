В городе Счастье осталось около 500 жителей

Сотрудники 32 ГПЧ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области на школьном автобусе (спасатели за рулем) и бригада скорой проводят эвакуацию желающих из города Счастье в село Петропавловка.

В то же время для эвакуированных жителей города, которых размещают в школе и детском саду Петропавловки необходима помощь продуктами питания, детскими вещами и медикаментами.

По данным ГСЧС, на сегодня в городе Счастье находится около 500 человек. Отсутствует еда, хлеб.

Сегодня в 11:00 чрезвычайники довезли продукты первой необходимости из Петроваловки в город Счастье (хлеб и воду).

Спасатели в Луганской области выполняют свою работу и продолжают помощь населению всем необходимым.

За вчера из города было эвакуировано более 200 жителей города.