Россия захватила Станицу Луганскую и Крымское

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области на 26 февраля.

По состоянию на 11:30 в Луганской области россиянам удалось захватить Станицу Луганскую и Крымское. Также захвачен приграничный поселок Меловое. Под обстрелами находятся Горское, Екатериновка, Новотошковское и Бахмутская трасса.

В Северодонецке могут при необходимости открыть магазины, город готовится к обороне. Также граждан просят быть рядом с убежищами на случай артобстрелов.

В Лисичанске и Рубежном тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.

Попасная: в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительна

В Счастье пока без обстрелов, собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом.

Похоронная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.

Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирается и дистанцируется подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно

Гуманитарная составляющая в общине – удовлетворительная

Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.

Муратово – пытаемся установить связь.

Старобельск: пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов

Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта

Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

Ситуация может измениться в любой момент, оставайтесь недалеко от укрытий!

Во всех населённых пунктах власть на месте!



