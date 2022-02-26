Северодонецк полностью остался без электроэнергии и воды

Непрекращающиеся обстрелы со стороны российской армии, воюющей преимущественно с мирными жителями и детьми, Северодонецк остался без электроэнергии и воды.

Сегодня. 29 марта 2022 года, очередной массированный обстрел российских нацистов повредил линии электропередач и трансформаторные подстанции, обеспечивающие подачу электроэнергии на объекты водного хозяйства..

Как сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай, обстрелы не утихают. Жителей города просят оставаться в укрытиях.