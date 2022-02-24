В Лисичанске специалисты ЛЭО подключили 5 подстанций

В страдающем от обстрелов российской артиллерии Лисичанске работники Луганского энергетического объединения делают невозможное и восстанавливают линии электропередач.

Как сообщили в пресс-службе компании, сегодня энергетикам удалось возобновить подачу электроэнергии на объекты обеспечивающие город водой, а также подключить 5 трансформаторных подстанций и обеспечить светом 580 абонентов.

Напомним - вчера и сегодня ночью Лисичанск подвергается массированным обстрелам со стороны российских войск.

Совершая очередное военное преступление, российские вояки обстреливают жилые дома, больницы и коммунальные объекты.