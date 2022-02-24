Эвакуация из Луганской  области: Артиллерия РФ разбила железную дорогу и людей пробуют вывезти автобусами

В результате обстрелов российской артиллерии в районе Лисичанска повреждена колея железной дороги и эвакуационного поезда не будет сегодня.

Как сообщил глава Лисичанской военно-гражданской администрации Александр Заика, сегодня, 8 марта в 11:00, состоится эвакуация мам с детьми от магазина Сильпо в Лисичанске.

Ожидается два эвакуационных поезда из Лимана: ориентировочно в 12:30 и в 17:00.

Желающие могут воспользоваться автобусами для эвакуации в безопасные города Украины.