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Эвакуация из Мариуполя: 6 марта с 12 часов опять обещают коридор для выхода мирных граждан

Сегодня, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 6 марта в Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения. 
По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины.

С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного «зеленого» коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

СК «Ильичевец» (пр. Нахимова, 53)

Драматический театр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193

Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста.

Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.

Как мы сообщали, вчера попытка эвакуации из Мариуполя была сорвана россифской армией  продолжившей обстрелы несмотря на договоренности о прекращении огня.


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