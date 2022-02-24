Эвакуация из Мариуполя перенесена - Россия не выполнила договоренности

Начавшаяся сегодня эвакуация мирного населения из Мариуполя переносится в целях безопасности. Об этом в telegram-канале сообщает глава Донецкой областной военной госадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, российские войска не соблюдают режим тишины и продолжают обстрел самого Мариуполя и его окрестностей.

"Просим людей расходиться с мест сбора и перейти в хранилища. Дополнительная информация об эвакуации будет в ближайшее время, – отметил Кириленко. – Информировать жителей города будут также полицейские с помощью громкоговорителей".

Мариупольский горсовет сообщает, что в настоящее время продолжаются переговоры с Российской Федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.

Российские военные обещали ввести режим тишины для эвакуации из Мариуполя и Волновахи сегодня с 09:00 утра.