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Эвакуация из Мариуполя перенесена - Россия не выполнила договоренности

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

Начавшаяся сегодня эвакуация мирного населения из Мариуполя переносится в целях безопасности. Об этом в telegram-канале сообщает глава Донецкой областной военной госадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, российские войска не соблюдают режим тишины и продолжают обстрел самого Мариуполя и его окрестностей.

"Просим людей расходиться с мест сбора и перейти в хранилища. Дополнительная информация об эвакуации будет в ближайшее время, – отметил Кириленко. – Информировать жителей города будут также полицейские с помощью громкоговорителей".

Мариупольский горсовет сообщает, что в настоящее время продолжаются переговоры с Российской Федерацией по установлению режима тишины и обеспечению безопасного гуманитарного коридора.

Российские военные обещали ввести режим тишины для эвакуации из Мариуполя и Волновахи сегодня с 09:00 утра.


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