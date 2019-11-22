В Киеве задержали подозреваемых в убийстве 3-летнего мальчика

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка 1 декабря. Ребенок был убит в Киеве во время покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Как сообщает пресс служба полиции Киева, полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.

Как мі сообщали ранее, 1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​Киеве неизвестный стрелял в автомобиль Range Rover черного цвета. В результате происшествия погиб 3-летний мальчик.

Впоследствии стало известно, что обстреляли автомобиль ресторатора и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.