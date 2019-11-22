В Киеве во время покушения на бизнесмена застрелили 3-летнего ребенка

1 декабря в центре Киева было совершено покушение на депутата Киевского областного совета от Блока Петра Порошенко Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын Александр.

Покушение было совершено на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской преступники обстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев вместе со своим сыном.

По данным правоохранителей, злоумышленник выстрелил из неизвестного оружия в Соболева, однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер в карете скорой помощи.

В 17:15 в Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска преступника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство. По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

По информации свидетеля инцидента, после выстрела человек в черной одежде села за руль автомобиля и машина поехала. По ее словам, неизвестный — невысокий, среднего роста человек, не худой, был весь одет в черное, в маске.

Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаев, екснардепа ВР от «Партии регионов», который связан с общим украинский-русско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.

По информации ЧЕСТНО, Соболев — уроженец. Енакиево, предприниматель, эксдиректор ДП «Нафтогазмережи» НАК «Нафтогаз Украины», также он занимал должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».