Виталий Кличко: Провластный законопроект о столице направлен против киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему законопроект о столице, зарегистрированный группой народных депутатов фракции «Слуга народа», который сегодня вынесли на рассмотрение парламента, направлен против киевлян.

Он напомнил, что всего было зарегистрировано 4 законопроекта о столице. Парламентский комитет одобрил один из них - № 2143-3 - без публичной дискуссии, без выводов Венецианской комиссии. Поспешно и пренебрегая многими положениями Конституции.

«Это закон не о столице, не в интересах ее жителей. И речь идет не только о 10% населения Украины - жителей Киева. Очевидно, что нормы этого закона будут влиять на систему местного самоуправления всей страны. Поэтому, если депутаты примут этот нелепый закон, они будут действовать не в интересах Киева и не в интересах киевлян. А Киев станет первой жертвой централизации власти в государстве», - заявил Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве.

Так, по словам Виталия Кличко, законопроектом № 2143-3 предусмотрено совсем другой порядок регулирования отношений, в частности, в сферах культурного наследия, землепользования, выборов, статуса депутатов местных советов. Ряд положений законопроекта дублируют нормы законов «О местном самоуправлении в Украине» и «О статусе депутатов местных советов». А главное - эти нормы противоречат нескольким статьям Конституции Украины. (Статьи 92, 118, 133, 140).

«Если этот закон примут, - киевляне из своих карманов будут платить зарплату депутатам Киевсовета. В столице будет действовать своя, не так как во всей стране, избирательная система», - отметил мэр.

Также законопроект лишает киевлян возможности принять устав территориальной громады города Киева. Сегодня же на основе Конституции Украины можно принять устав территориальной громады села, поселка, города. Это статья 19 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

«Административный контроль за деятельностью органов местного самоуправления может осуществляться только в соответствии со статьями, предусмотренными Конституцией и соответствующим законом. Эта норма прописана в Европейской хартии местного самоуправления (статья 8). Зато КГГА хотят наделить функциями фактически правоохранительного органа, выдавать предписания и запреты. Назначаемый, а не избранный председатель КГГА сможет останавливать решения органов местного самоуправления. То есть, с КГГА делают аналог прокуратуры, что грубо нарушает Конституцию Украины», - подчеркнул Виталий Кличко.

«Что касается работы Киевсовета - здесь тоже законодатели удивили! Сегодня решение совета принимается на ее пленарном заседании после обсуждения и большинством депутатов от общего состава совета. Но в законопроекте предлагается, чтобы решение считалось принятым, если его поддержит треть избранников. То есть 27 депутатов из 80-ти! Таким образом, впервые в истории Украины и Европы, решения коллегиального органа местного самоуправления могут быть приняты меньшинством от его законного состава! Как вам такая демократия?»- добавил мэр Киева.

Вместе с тем, вопреки требованиям гражданского законодательства, авторы законопроекта решили, что Киевский магистрат сможет управлять имуществом других физических и/или юридических лиц.

«Но органы местного самоуправления априори не могут быть управляющими имущества, находящегося в частной собственности», - сказал Виталий Кличко.

Также в законопроекте конкретно не определен полный перечень полномочий Киевского городского головы и председателя КГГА. Кто за что будет отвечать и как будут полномочия пересекаться - до сих пор не понятно.

Мэр столицы подчеркнул, что законопроектом вообще не определены следующие важные вопросы: гарантии выполнения городом Киевом столичных функций. В том числе финансовые, компенсаторные механизмы из Государственного бюджета Украины. Имеется в виду - государственные субвенции.

«То есть, будет ли государство возмещать киевлянам их расходы на содержание государственного аппарата, или снова будет паразитировать на столице, получая безвозмездно имущество киевлян для размещения своих учреждений и забирая 60% из бюджета Киева?» - отметил Виталий Кличко.

Не определены и взаимоотношения в сфере агломерации уровней «Столица-Регион-Город» и принципы взаимоотношений Киева и Киевской области.

«Это - не стратегический закон, который надо принять, чтобы он работал на протяжении десятилетий. Этот законопроект направлен только на решение одного вопроса - прикрытие неконституционной смены власти в Киеве», - убежден мэр столицы.

Виталий Кличко напомнил, что Украина подписала Соглашение об ассоциации, получила безвиз, чем обязалась гармонизировать украинское законодательство с европейским. А реформы такого уровня, как реформа местного самоуправления, должны рассматриваться Венецианской комиссией.

«Все это - Конституцию, принципы самоуправления и демократии, обязательства перед европейскими партнерами, депутаты проигнорируют, если примут такой закон. Еще и поиздеваются над киевлянами!», - заявил Кличко.