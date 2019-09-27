Верховная Рада поддержала создание Магистрата в Киеве и возвращение райсоветов

Верховная Рада приняла за основу законопроект о столице № 2143-3 авторства Александра Ткаченко, который ранее поддержал профильный комитет. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата,

Законопроект о столице № 2143-3 предусматривает создание Киевского магистрата во главе с городским головой. Новый орган должен выполнять функции исполнительного органа Киевского городского совета во главе со столичным мэром.

Также предусматривается восстановление районных советов в городе Киеве как представительных органов жителей районов Киева, разделение полномочий и разграничения должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

«В шестимесячный срок со дня вступления в силу данного закона, в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела осуществить организационно-технические мероприятия, необходимые для формирования и передачи имущества, имущественных прав, активов, дел, материалов и другой документации, от Киевской городской государственной администрации Киевскому магистрата и от районных в городе Киеве государственных администраций в исполнительные органы районных в городе Киеве советов в порядке, определенном законодательством», — предлагается в законопроекте.

Мэр Киева будет председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.