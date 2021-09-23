Нафтогаз предложил бюджетным организациям газ по 16,8 гривень за кубометр

11 октября в ряде областей Украины прошли заседания ТЭБ, на кторых рассматривался вопрос обеспечения газом бюджетных организаций, которые остались без поставок из-за роста цены. Поставщики отказывались поставлять топливо даже по заключенным ранее контрактам.

В свою очередь вчера вечером НАК «Нафтогаз Украины» предложил бюджетным организаций контракт с фиксированной ценой на газ в 16,8 грн за куб. м. (с НДС и транспортировкой) до конца 2022 года.

Об этом сообщил глава Нафтогаза Юрий Витренко.

«Мы работаем в рыночных условиях, при отсутствии государственного регулирования цен, поэтому такой удобный и прозрачный продукт предлагается только клиентам, которые готовы заключить договоры с Нафтогазом как поставщиком на 15 месяцев», — написал Витренко в Facebook.

По его словам, ситуация, которая сейчас сложилась на рынке, показывает, что механизм его регулирования требует усовершенствования. Бюджетные организации столкнулись с тем, что поставщики или не выходят на Prozorro, или предлагают цены, неподъемные для местных бюджетов, а часто вообще отказываются от выполнения своих обязанностей.

Глава Нафтогаза отметил, что компания ожидает большой спрос на этот продукт.

«Такая цена будет действовать до конца 2022 года. Это решение требовало согласования с Кабмином как акционером Нафтогаза и органом, который сейчас выполняет функцию наблюдательного совета компании. Сегодня мы получили соответствующие согласования и теперь можем заключать изменения в договоры с тепловиками и контракты с бюджетными и религиозными организациями», — отметил Витренко.