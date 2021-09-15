В трех областях Украины бюджетные организации без отопления - готовятся объявлять режим ЧС

В нескольких областях Украины администрации начали рассматривать чрезвычайную ситуацию по обеспечению природным газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период 2021–2022 годов.

11 октября состоялось внеочередное заседание Львовской областной комиссии ТЭБ и ЧС на котором рассмотрели вопросы состояния обеспечения природным газом бюджетных учреждений на осенне-зимний период 2021–2022 годов.

Как заявил руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдан Кейван, по информации ОАО «Львовгаз», сегодня на территории области работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ для собственных нужд. В этих учреждениях есть более 4000 пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4%.

Еще хуже ситуация в Хмельницкой области, где руководитель ОГА Сергей Гамалий отметил, что в связи с глобальным ростом цены на газ бюджетные предприятия, учреждения и организации не могут закупить газ на осенне-зимний период 2021/2022 годов, а это, в свою очередь, может привести к очень негативным последствиям.

«Ситуация у нас на Хмельнитчине, как и во всей стране достаточно критична, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости», — заявил он.

На сегодня в Хмельницкой области практически все бюджетные учреждения не имеют возможности получать газ для старта и обеспечения отопительного сезона.

В Закарпатской области поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, потому что их предложения были расчитаны на значительно меньшую цену, которая есть на рынке сегодня.

«Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн м³. Но цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период», — отметил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

В конце сентября Кабмин, НАК «Нафтогаз Украины» Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу цена газа для населения составляет 7,42 грн. за 1 м³, для бюджетных учреждений — 16,39 грн. за 1 м³.

Однако Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным договорам в соответствии с процедурой, предусмотренной законом «О публичных закупках».