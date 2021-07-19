В Одессе задержали организаторов мошеннического «Call-centre» с миллионными оборотами

В Одессе разоблачили мошенническую «схему» завладения средствами граждан и пресекли деятельность «Call-centre».

Представляясь работниками банка, злоумышленники выпытывали у пострадавших их реквизиты и в дальнейшем присваивали средства. Сфера их внимания распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.

Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями следственного управления областной полиции 28 июля задержали 6 человек. Изъяли автомобили «Audi Q7», «Audi S5», «Audi А4», 18500 тыс долл. США, 35 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карточки, «черновые записи».

По данным следствия, организовал деятельность центра 28-летний житель Одессы. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и ​​счетах - реквизиты и CVV-код.

Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Помогали организатору вести «бизнес» девять местных жителей. Они отвечали за подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организатору о сумме денежных средств, полученных в результате сделок. Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки и на карточки подконтрольных лиц.

Мошеннической «бизнес» приносил группировке миллионные прибыли, которые лидер в соответствии с функционалом распределяли между всеми его участниками.

Сейчас организатор и его 5 сообщников задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всем задержанным и еще одному участнику уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается местонахождение других участников для сообщения им о подозрении и привлечением к ответственности.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура.

За содеянное злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.