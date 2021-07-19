» » В Одессе задержали организаторов мошеннического «Call-centre» с миллионными оборотами

В Одессе задержали организаторов мошеннического «Call-centre» с миллионными оборотами

Вчера, 12:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе разоблачили мошенническую «схему» завладения средствами граждан и пресекли деятельность «Call-centre».

Представляясь работниками банка, злоумышленники выпытывали у пострадавших их реквизиты и в дальнейшем присваивали средства. Сфера их внимания распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.
Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями следственного управления областной полиции 28 июля задержали 6 человек. Изъяли автомобили «Audi Q7», «Audi S5», «Audi А4», 18500 тыс долл. США, 35 мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карточки, «черновые записи».

По данным следствия, организовал деятельность центра 28-летний житель Одессы. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и ​​счетах - реквизиты и CVV-код.

Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Помогали организатору вести «бизнес» девять местных жителей. Они отвечали за подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организатору о сумме денежных средств, полученных в результате сделок. Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки и на карточки подконтрольных лиц.

Мошеннической «бизнес» приносил группировке миллионные прибыли, которые лидер в соответствии с функционалом распределяли между всеми его участниками.

Сейчас организатор и его 5 сообщников задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всем задержанным и еще одному участнику уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Также устанавливается местонахождение других участников для сообщения им о подозрении и привлечением к ответственности.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская областная прокуратура.
За содеянное злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 15:17

Россия отправила в оккупированный Луганск экспериментальную вакцину «Спутник Лайт»

Вчера, 12:00

В Украине ужесточили ответственность за домашнее насилие

Вчера, 11:24

За 2019-2020 годы в Луганской области на различные ремонты потратили 14 млрд гривень

Вчера, 10:28

В Белогоровке планируют увеличить тарифы на воду почти на 50 процентов

Вчера, 10:15

В Северодонецке гроза с градом ломала деревья и срывала крыши - фото

Вчера, 09:40

В Луганской и Донецкой областях растет заболеваемость COVID-19

Вчера, 09:34

Российские оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 09:29

В Луганской области по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 509 млн гривень на поддержку бизнеса

29-07-2021, 17:42

На территорию СБУ в Северодонецке пытался заехать автомобиль с подозрительными проводами под кузовом

29-07-2021, 16:03

Под видом строительства жилья для участников АТО в Северодонецке выделили землю неизвестному кооперативу

29-07-2021, 14:02

В Северодонецке отремонтировано 19 квартир для временного проживания переселенцев

29-07-2021, 13:01

В Луганской области за незаконную вырубку леса предпринимателя приговорили к 3 годам

Новости Украины:

Вчера, 20:06

Преимущества электрических бойлеров для нагрева воды

Вчера, 12:54

В Одессе задержали организаторов мошеннического «Call-centre» с миллионными оборотами

29-07-2021, 13:54

В Киеве запустили новые автобусы с кондиционером и без шансона

28-07-2021, 14:27

Крестный ход как биологическое оружие против Украины

27-07-2021, 17:54

Бывшую одесскую тюрьму выставили на повторный приватизационный аукцион

27-07-2021, 13:59

Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге - соцопрос

26-07-2021, 11:53

В Днепропетровской и Кировоградской областях больше всего нарушений в сфере обращения с отходами

23-07-2021, 16:53

После ливней в Одессе рекомендуется временно воздержаться от купания в море

22-07-2021, 10:05

Последствия «затяжного» ливня в Одессе: Сломанные деревья, затопленные улицы

20-07-2021, 17:58

Уборка дома: профессиональная поддержка

19-07-2021, 14:33

Служебные собаки на таможне обнаружили 270 случаев контрабанды

19-07-2021, 13:51

В Киеве очевидцы показали поток воды затопившей метро Академгородок

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

В Одессе задержали организаторов мошеннического «Call-centre» с миллионными оборотами