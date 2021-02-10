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В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

Сегодня, 10:43 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 25 февраля в Киеве началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививки получат медицинские работники профильных больниц, подвергающиеся наибольшему риску заболеть коронавирусом.

Первым прививку против COVID-19 вакциной Oxford / AstraZeneca получил заведующий отделением интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

«Как всегда, никаких плохих ощущений нет», — сказал Куценко комментируя свое состояние после прививки.

По его мнению, сбить шквал COVID-19 можно только массовой вакцинацией.

Как мы сообщали ранее, Киев получил более 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca против COVID-19. По словам директора Департамента охраны здоровья КГГА Валентины Гинзбург, город готов к старту вакцинации.


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