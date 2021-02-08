Киев получит более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19

Киев сегодня должен получить более 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca против COVID-19. Об этом во время брифинга сообщила директор Департамента охраны здоровья КГГА Валентина Гинзбург.

Сегодня Киев должен получить 42 тысячи 600 доз вакцины AstraZeneca (CoviShield). Хочу сказать, что Киев готов к старту проведения вакцинации против COVID-19", - заявила Гинзбург.

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"Также подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе ЦПМСД города", - отметила Гинзбург.

Она пояснила, что дополнительные пункты понадобились, чтобы не мешать процессу плановой обязательной вакцинации по календарю в имеющихся 138 кабинетах прививок.

В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцин от коронавируса. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

На 24 февраля в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).