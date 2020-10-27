Зеленский назначил временного главу Одесской областной администрации

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности главу Одесской областной государственной администрации.

Соответствующие указы Зеленского от 9 ноября, опубликованы на официальном сайте президента Украины.

Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Вячеслава Овечкина.

Ранее он занимал должность заместителя председателя областной администрации.

5 ноября, Зеленский уволил с должности председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, с должности председателя Одесской ОГА - Максима Куцего, с должности главы Сумской ОГА Романа Грищенко.