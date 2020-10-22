Зеленский уволил одесского губернатора Максима Куцего

Зеленский уволил одесского губернатора Максима КуцегоВчера, 20:07
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Одесской областной администрации Максима Куцего. В документе отмечается, что председатель Одесской облгосадминистрации уволен в связи с поданым заявлением.
Соответствующий указ №489/2020 опубликован на официальном сайте Президента Украины.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №489/2020
Про звільнення М.Куцого з посади голови Одеської обласної державної адміністрації
Звільнити КУЦОГО Максима Васильовича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
5 листопада 2020 року
По неофициальной информации, Максим Куцый уволен из-за провала партии Слуга Народа на выборах в Одесской области.