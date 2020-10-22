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Зеленский уволил одесского губернатора Максима Куцего

Вчера, 20:07 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Одесской областной администрации Максима Куцего. В документе отмечается, что председатель Одесской облгосадминистрации уволен в связи с поданым заявлением.

Соответствующий указ №489/2020 опубликован на официальном сайте Президента Украины.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №489/2020
Про звільнення М.Куцого з посади голови Одеської обласної державної адміністрації
Звільнити КУЦОГО Максима Васильовича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
5 листопада 2020 року

По неофициальной информации, Максим Куцый уволен из-за провала партии Слуга Народа на выборах в Одесской области.


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