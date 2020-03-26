В Киеве наконец закрывают на карантин рассадник COVID-19 в Киево-Печерской лавре

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин в связи с подтвержденными там более 90 случаями инфицирования коронавирус. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин. И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения», - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, шестьдесят третья Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

«Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину о очаг заболевания», - отметил Виталий Кличко.

Вчера от осложнений коронавирусной инфекции умер насельник Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий. Также из Киево-Печерской Лавры госпитализирован митрополит Павел, ранее призывавший игнорировать карантин и посещать богослужения.

Именно митрополит Павел, как верный служитель церкви российских оккупантов, способствовал распространению вируса как внутри Лавры, так и в Киеве.