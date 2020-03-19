«Фома неверующий» или московские попы устроили очаг эпидемии COVID-19 в центре Киева

Киево-Печерская лавра в центре Киева стала очагом эпидемии коронавируса COVID-19. Главными распространителями инфекции стали прихожане московского патриархата, игнорирующие элементарные правила гигиены не говоря уже об ограничениях введенных для противодействия распространению коронавируса.

Как сообщил Виталий Кличко, из 41 случая, зарегистрированного за минувшие сутки в Киеве, 26 обнаружено в Киево-Печерской лавре.

По словам Кличко, пока сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции, поэтому он с волнением ждет Пасхи, чтобы после праздника ситуация резко не обострилась и в городе не было сотен новых больных.

Зарегистрированные 26 случаев заболевания - это только начало.

Еще 13 марта настоятель Киево-Печерской Лавры Павел призывал верующих ходить на богослужения, несмотря на карантин.

Но если бог есть, то в данном случае он продемонстрировал исключительное чувство юмора - у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла был выявлен COVID-19.

Для незнакомых с ритуалами, практикуемыми московскими православными, стоит отметить, что они в обязательном порядке включают целование икон, рук священника и причастие, во время которого верующие получают вино из общей ложки и хлеб из рук священника.

Также традиционным считается целование останков в катакомбах.

Каждое их этих действий может способствать распространению эпидемий не только коронавируса, но и многих других заболеваний.

Только 4 апреля Киево-Печерская Лавра опубликовала объявление, что срочно закрывается на карантин. С этого дня все службы проводятся исключительно в закрытом режиме без допуска верующих.

Сколько человек успели заразиться во время религиозных обрядов до закрытия храмов - неизвестно. Также неизвестно и сколько прихожан стали переносчиками этого заболевания.

Фото: Википедия, Східна в'їзна брама