» » «Фома неверующий» или московские попы устроили очаг эпидемии COVID-19 в центре Киева

«Фома неверующий» или московские попы устроили очаг эпидемии COVID-19 в центре Киева

Сегодня, 14:20 citynews.net.ua | Напечатать

Киево-Печерская лавра в центре Киева стала очагом эпидемии коронавируса COVID-19. Главными распространителями инфекции стали прихожане московского патриархата, игнорирующие элементарные правила гигиены не говоря уже об ограничениях введенных для противодействия распространению коронавируса.

Как сообщил Виталий Кличко, из 41 случая, зарегистрированного за минувшие сутки в Киеве, 26 обнаружено в Киево-Печерской лавре.

По словам Кличко, пока сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции, поэтому он с волнением ждет Пасхи, чтобы после праздника ситуация резко не обострилась и в городе не было сотен новых больных.

Зарегистрированные 26 случаев заболевания - это только начало. 

Еще 13 марта настоятель Киево-Печерской Лавры Павел призывал верующих ходить на богослужения, несмотря на карантин.

Но если бог есть, то в данном случае он продемонстрировал исключительное чувство юмора - у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла был выявлен COVID-19.

Для незнакомых с ритуалами, практикуемыми московскими православными, стоит отметить, что они в обязательном порядке включают целование икон, рук священника и причастие, во время которого верующие получают вино из общей ложки и хлеб из рук священника.

Также традиционным считается целование останков в катакомбах.

Каждое их этих действий может способствать распространению эпидемий не только коронавируса, но и многих других заболеваний.

Только 4 апреля Киево-Печерская Лавра опубликовала объявление, что срочно закрывается на карантин. С этого дня все службы проводятся исключительно в закрытом режиме без допуска верующих.

Сколько человек успели заразиться во время религиозных обрядов до закрытия храмов - неизвестно. Также неизвестно и сколько прихожан стали переносчиками этого заболевания.

Фото: Википедия, Східна в'їзна брама


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:06

Тернопольский суд заочно приговорил соратника террориста Мозгового к 15 годам тюрьмы

Сегодня, 15:48

Зеленский обещал безопасность: Российские террористы обстреляли жилые дома в Золотое из минометов

Сегодня, 14:20

«Фома неверующий» или московские попы устроили очаг эпидемии COVID-19 в центре Киева

Сегодня, 12:21

Как сдать налоговую декларацию во время карантина

Сегодня, 11:50

В Луганске террористы успешно вербуют приехавших «по личным делам» чиновников из Украины

Сегодня, 11:23

За 8 апреля в Украине выявлено 224 случая COVID-19

Вчера, 13:45

ХПГ: Противоречащие Конституции и здравому смыслу ограничения являются шагом к произволу власти и хаосу в обществе

Вчера, 11:07

В Луганской области ночью горел дом-интернат для престарелых и инвалидов

Вчера, 10:34

В Украине на 8 апреля подтверждено 1668 случаев COVID-19. 35 человек уже выздоровели

Вчера, 10:18

Российские террористы обстреляли Попасную из минометов и атаковали журналистов в зоне ООС

7-04-2020, 14:13

Боевики на Донбассе скрывают факты распространения коронавируса - в Луганской области закрыты несколько городов на карантин

7-04-2020, 11:16

Российские оккупанты закрыли и затопили 2 шахты в Луганской области

Новости Украины:

4-04-2020, 13:13

Одесские полицейские похвастались в соцсетях убийством птицы из Красной книги

1-04-2020, 15:54

В Луцке у четырех медиков диагностировали коронавирус

1-04-2020, 13:50

В Одессе эвакуированных паромом из Грузии украинцев отправили на карантин

31-03-2020, 13:28

В Киеве за пикники во время карантина будут штрафовать на тысячи гривень

30-03-2020, 13:25

Как работают переводчики на удаленке в Украине

27-03-2020, 15:24

В Виннице 5 сотрудниц роддома заболели коронавирусом COVID-19

27-03-2020, 10:54

В Одесской области прокурора задержали при получении 25 тыс долларов взятки

26-03-2020, 11:45

На трассе Киев-Одесса в ДТП погибли 2 человека и еще 4 - пострадали

24-03-2020, 10:01

ТОП-5 новостроек Одессы недалеко от Черного моря

23-03-2020, 13:44

6000 украинских медиков бесплатно получили от lifecell по 1500 минут и 20 ГБ мобильного трафика

20-03-2020, 11:55

С погоней и стрельбой: В Одессе задержали международную банду грабителей банков

19-03-2020, 15:31

В Николаеве задержали российского шпиона

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

«Фома неверующий» или московские попы устроили очаг эпидемии COVID-19 в центре Киева » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня