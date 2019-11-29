В Одессе нашли тела последних погибших при пожаре в колледже

Полиция Одесской области заявляет, что на утро 12 декабря с-под завалов сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса получили тела остальных людей, которые считались пропавшими.

По состоянию на 7:00 12 декабря продолжаются работы по разборке завалов и демонтажу аварийных элементов конструкций здания. В ходе проведения поисковых работ обнаружены уже тела 14 погибших (тела 9 человек не идентифицированы).

Как сообщает ГСЧС, всего в результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остается 8 человек.

К ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС 67 человек личного состава и 8 единиц техники.

4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.