В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Пожарные ликвидируют пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв.

Сейчас к тушению привлечены 65 чел. личного состава и 16 ед. техники.

Проводится эвакуация. Информация о пострадавших уточняется.