Брифинг лидеров стран «Нормандской четверки» по итогам встречи в Париже для прекращения российской агрессии на Донбассе

9 декабря в Париже прошла встреча лидеров стран нормандского формата. Лидеры Украины, Германии, Франции и России попробовали в очередной раз договориться о прекращении российско-украинской войны.



Лидеры стран провели совместные переговоры длительностью более двух часов, затем полтора часа продлилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

В настоящее время известно, что стороны не договорились о продолжении транзита российского газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.

Также пока неизвестны итоговые договоренности о прекращении российской агрессии на Донбассе.

По сообщению журналиста Кристофера Миллера, Путин отказывается возвращать контроль над границей между Украиной и Россией до проведения выборов.

As expected, Zelensky and Putin reportedly didn't even touch on the very contentious issue of control over Ukraine's easternmost border (when and how Kyiv would regain control, that is). Zelensky said recently he didn't expect to get to it in Paris. https://t.co/FVl0Wj2bMI