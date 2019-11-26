Брифинг лидеров стран «Нормандской четверки» по итогам встречи в Париже для прекращения российской агрессии на Донбассе

9 декабря в Париже прошла встреча лидеров стран нормандского формата. Лидеры Украины, Германии, Франции и России попробовали в очередной раз договориться о прекращении российско-украинской войны.



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Лидеры стран провели совместные переговоры длительностью более двух часов, затем полтора часа продлилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

В настоящее время известно, что стороны не договорились о продолжении транзита российского газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.

Также пока неизвестны итоговые договоренности о прекращении российской агрессии на Донбассе.

По сообщению журналиста Кристофера Миллера, Путин отказывается возвращать контроль над границей между Украиной и Россией до проведения выборов.

As expected, Zelensky and Putin reportedly didn't even touch on the very contentious issue of control over Ukraine's easternmost border (when and how Kyiv would regain control, that is). Zelensky said recently he didn't expect to get to it in Paris. https://t.co/FVl0Wj2bMI — Christopher Miller (@ChristopherJM) December 9, 2019

Таким образом Россия хочет провести выборы в полностью подконтрольных террористам районах Луганской и Донецкой областей без допуска украинских партий, журналистов, гарантий безопасности процесса и подсчета голосов.

Также появилась информация о незначительной для Путина, но важной для Зеленского и всех украинцев договоренности об освобождении всех пленных до 31 декабря 2019 года.

Обновляется:

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что стороны договорились о расширении мандата ОБСЕ и о возможности осуществлять мониторинг 24 часа в сутки, а не 8 часов как сейчас. Также продолжится разминирование территорий в зонах разведения войск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились об обмене пленными в формате «всех на всех». К вопросу о контроле Украиной границы с Россией на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей, планируют вернуться весной 2020 года.