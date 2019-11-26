В Париже договорились об обмене «всех на всех». Контроль границы обсудят через 4 месяца

9 декабря в Париже прошла встреча лидеров стран нормандского формата. Лидеры Украины, Германии, Франции и России попытались в очередной раз договориться о прекращении российско-украинской войны.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что стороны договорились о расширении мандата ОБСЕ и о возможности осуществлять мониторинг 24 часа в сутки, а не 8 часов как сейчас. Также продолжится разминирование территорий в зонах разведения войск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны договорились об обмене пленными в формате «всех на всех». К вопросу о контроле Украиной границы с Россией на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей планируют вернуться весной 2020 года.

Владимир Зеленский отметил, что Украина готова придерживаться всех договоренностей, но они должны быть подтверждены не словами, а делами всех участвующих в конфликте сторон.

Также особо было отмечено, что Украина унитарное государство и ни о какой федерализации речи идти не может.

Фактически, по итогам встречи можно отметить, что агрессия России на Донбассе переходит в Стадию «замороженного» конфликта.